Nippon Chutetsukan KK: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nippon Chutetsukan KK liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nippon Chutetsukan KK die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 70.32 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -19.630 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15.64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.61 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3.98 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch