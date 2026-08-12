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12.08.2026 06:37:00
Nippon Chemical Industrial: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Nippon Chemical Industrial hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 104.13 JPY. Im Vorjahresviertel waren 137.74 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Nippon Chemical Industrial mit einem Umsatz von insgesamt 11.04 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0.79 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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