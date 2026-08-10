Nippon Chemi-Con: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nippon Chemi-Con hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 33.81 JPY, nach -8.210 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37.99 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22.99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nippon Chemi-Con einen Umsatz von 30.89 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch