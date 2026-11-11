Nippon Chemi-Con informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nippon Chemi-Con hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 37.33 JPY gegenüber 20.84 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Nippon Chemi-Con 40.17 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20.40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 33.36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch