NIPPON CERAMIC stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NIPPON CERAMIC liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NIPPON CERAMIC die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 63.33 JPY, nach 143.72 JPY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1.25 Prozent auf 7.13 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch