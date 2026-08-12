Nippon Carbon zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Carbon gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 80.65 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 146.78 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nippon Carbon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1.75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10.17 Milliarden JPY im Vergleich zu 10.35 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch