Nippon Carbon: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nippon Carbon hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 75.80 JPY, nach 207.41 JPY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Nippon Carbon mit einem Umsatz von insgesamt 9.30 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1.34 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch