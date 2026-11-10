Nippon Carbide Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Nippon Carbide Industries hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Nippon Carbide Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 136.57 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 106.92 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9.42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.49 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.67 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch