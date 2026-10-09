Nippon BS Broadcasting stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nippon BS Broadcasting lud am 08.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 21.15 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nippon BS Broadcasting noch ein Gewinn pro Aktie von 15.86 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.07 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0.17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.06 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 72.83 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 75.51 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 11.92 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 11.81 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch