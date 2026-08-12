Nippon Beet Sugar Manufacturing stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nippon Beet Sugar Manufacturing gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 27.71 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Beet Sugar Manufacturing 13.47 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Nippon Beet Sugar Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 15.62 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8.99 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch