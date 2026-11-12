Nippon Beet Sugar Manufacturing hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nippon Beet Sugar Manufacturing hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Nippon Beet Sugar Manufacturing hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 117.56 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 27.37 JPY je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 15.40 Milliarden JPY, gegenüber 15.81 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2.57 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch