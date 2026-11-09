Nippon Aqua: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nippon Aqua hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15.59 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13.75 JPY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nippon Aqua im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12.59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.35 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 8.31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch