Nippo: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nippo hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 37.69 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nippo 38.04 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Nippo 12.62 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13.60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch