Nippi stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nippi hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 264.16 JPY, nach 153.19 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 12.49 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 6.29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch