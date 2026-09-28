NioCorp Developments stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NioCorp Developments hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.190 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0.410 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NioCorp Developments ein EPS von -0.360 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch