NIO und Monolith setzen auf KI zur Optimierung von E-Autobatterien

Der Elektroautobauer NIO ist eine Kooperation mit dem KI-Startup Monolith eingegangen. Das berichtet die Nachrichtenagentur "Reuters" unter Berufung auf Aussagen der beiden Unternehmen vom Dienstag. Ziel der Zusammenarbeit sei es, mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen Batterien für Elektroautos effizienter zu testen und zu verbessern.

NIO setzt bei Batterien auf KI und maschinelles Lernen

Eine Schlüsselrolle bei der neuen Kooperation im Batteriebereich spielt der Batteriewechsel-Service des Tesla-Konkurrenten, der es ermöglicht, leere Batterien innerhalb von Minuten auszutauschen anstatt sie aufzuladen, was deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen würde. Wie Frank Kindermann, Leiter der europäischen Batteriesysteme bei NIO, gegenüber "Reuters" sagte, würden bereits 98 Prozent der NIO-Kunden in den fünf wichtigsten europäischen Märkten den Batteriewechselservice nutzen. Durch die Partnerschaft mit Monolith soll dabei nun bei jedem Batteriewechsel der Zustand, die Leistung und die Haltbarkeit der Batterie überprüft werden, was eine kontinuierliche Überwachung und Optimierung ermöglichen würde. Der KI-Algorithmus von Monolith soll dabei in Echtzeit die relevanten Daten berechnen.

Dieses Vorgehen eröffnet nicht nur Möglichkeiten zur Optimierung bestehender Batterien, sondern auch für die Entwicklung neuer, leistungsstärkerer Modelle. "NIO kann Ihnen im Wesentlichen schon früh einen Prototyp eines Autos geben und sie [gemeint ist NIO; Anm. d. Red.] testen und lernen weiter aus dem, was Sie tun", sagte Monolith-CEO Richard Ahlfeld laut "Reuters".

Monolith will westlichen Autobauern helfen, Abstand zu China-Konkurrenz zu verringern

Zunächst sollen die Tests mit NIO auf fünf europäischen Märkten starten, es sei jedoch geplant, die gleichen Tests auch in China durchzuführen, so der Monolith-CEO. Hier arbeite man jedoch noch daran, die entsprechenden regulatorischen Bedingungen zu erfüllen. Langfristig wolle man jedoch auch mit anderen chinesischen Autobauern zusammenarbeiten, so Ahlfeld gegenüber der Nachrichtenagentur.

Monolith arbeitet laut "Reuters" bereits mit rund zehn der 20 weltweit grössten Autobauer zusammen, darunter auch BMW und Mercedes-Benz. Ein Ziel der Partnerschaften sei es auch, die Innovationszyklen zu beschleunigen, damit westliche Autobauer mit den in China ansässigen Konkurrenten besser mithalten können. Europäische Autobauer lägen bei der Entwicklung neuer Fahrzeuge "offensichtlich weit hinter China zurück und müssen daher sehr, sehr schnell lernen", so Ahlfeld.

NIO-Aktie aktuell verstärkt im Blick der Anleger

Die Nachrichten über eine Kooperation zwischen NIO und Monolith kommen zu einem Zeitpunkt, an dem NIO bereits verstärkt in den Fokus der Anleger gerückt ist. So wurde die NIO-Aktie erst am gestrigen Montag von einer Ankündigung beflügelt, wonach strategische Investoren 3,3 Milliarden RMB in NIO China investieren werden. Auch die Konzernmutter NIO selbst wird weitere Investitionen tätigen.

Am Montag schloss die an der NYSE notierte NIO-Aktie um 2,45 Prozent höher bei 6,68 US-Dollar. Im vorbörslichen US-Handel am Dienstag gewinnt sie weitere 5,39 Prozent auf 7,04 US-Dollar.

