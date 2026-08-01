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01.08.2026 07:31:54

NIO July Vehicle Deliveries Up 71.0%

(RTTNews) - Chinese electric vehicle company NIO Inc. (NIO, NIO.SI, 9866.HK) announced that it delivered 35,934 vehicles in July 2026, representing an increase of 71.0% year-over-year. The deliveries consisted of 20,008 vehicles from NIO brand, 10,155 vehicles from ONVO brand, and 5,771 vehicles from FIREFLY brand. Cumulative deliveries reached 1.225 million as of July 31, 2026.

On July 22, 2026, the NIO All-New ES8 reached a cumulative delivery milestone of 130,000 vehicles, just 305 days after its market launch in late September 2025.

NIO closed Friday's regular trading at $4.8800 up $0.0400 or 0.83%.

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Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

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KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
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✅ Legrand

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KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’918.72 19.72 S3PBUU
Short 15’230.35 13.71 S3CBQU
Short 15’778.53 9.00 SCRBEU
SMI-Kurs: 14’346.14 31.07.2026 17:30:53
Long 13’715.99 19.19 SYB31U
Long 13’408.00 13.71 SNB4VU
Long 12’850.13 8.94 SJYBLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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