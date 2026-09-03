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03.09.2026 06:37:00
NIO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
NIO hat am 01.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 79.65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.63 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.72 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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