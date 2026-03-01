Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14'014 0.7%  SPI 19'256 0.5%  Dow 48'978 -1.1%  DAX 25'284 0.0%  Euro 0.9085 -0.5%  EStoxx50 6'138 -0.4%  Gold 5'278 1.9%  Bitcoin 50'449 -3.3%  Dollar 0.7694 -0.6%  Öl 72.5 2.2% 
Top News
KW 9: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Carlsberg-Aktie: Getränke werden auch in der Schweiz diversifiziert
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag
Volatilität als Chance: Das ist Charly Mungers zeitloser Rat für Investoren
Flughafen Zürich-Aktie: Krieg gegen den Iran - keine gestrandeten Passagiere gemeldet
01.03.2026 12:46:21

NIO February Vehicle Deliveries Up 57.6%

(RTTNews) - NIO Inc. (NIO) announced that it delivered 20,797 vehicles in February 2026, representing an increase of 57.6% year-over-year. The deliveries consisted of 15,159 vehicles from the Company's premium smart electric vehicle brand NIO, 2,981 vehicles from the Company's family-oriented smart electric vehicle brand ONVO, and 2,657 vehicles from the Company's small smart high-end electric car brand FIREFLY.

Cumulative deliveries reached 1,045,571 as of February 28, 2026.

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .

Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen

Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

27.02.26 Marktüberblick: Erholung im Software-Sektor
27.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neue Aufwärtsimpulse?
26.02.26 I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
26.02.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Partners Group Holding AG
26.02.26 SMI scheitert erneut an 14.000er-Marke
26.02.26 Bitcoin & Ethereum: Kaufen, wenn die Kanonen donnern?
24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’527.06 19.88 SB5BKU
Short 14’815.29 13.98 BZWSSU
Short 15’374.27 8.92 STVB4U
SMI-Kurs: 14’014.30 27.02.2026 17:30:24
Long 13’390.81 19.88 SJ9BGU
Long 13’093.53 13.91 SIDB4U
Long 12’540.24 8.98 SXPBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Rohstoffpreise Entwicklung: Gewinner und Verlierer im Februar 2026
Welcher Rohstoff macht das Rennen?
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen im Februar 2026
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Februar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Februar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Devisen in diesem Artikel

USD/NIO 36.7195 0.0000
0.00

