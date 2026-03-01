US-Dollar - Córdoba Oro USD - NIO
01.03.2026 12:46:21
NIO February Vehicle Deliveries Up 57.6%
(RTTNews) - NIO Inc. (NIO) announced that it delivered 20,797 vehicles in February 2026, representing an increase of 57.6% year-over-year. The deliveries consisted of 15,159 vehicles from the Company's premium smart electric vehicle brand NIO, 2,981 vehicles from the Company's family-oriented smart electric vehicle brand ONVO, and 2,657 vehicles from the Company's small smart high-end electric car brand FIREFLY.
Cumulative deliveries reached 1,045,571 as of February 28, 2026.
