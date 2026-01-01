US-Dollar - Córdoba Oro USD - NIO
01.01.2026 09:13:48
NIO December Vehicle Deliveries Up 54.6%
(RTTNews) - NIO Inc. (NIO, 9866.HK) announced that it delivered 48,135 vehicles in December 2025, representing an increase of 54.6% year-over-year. The deliveries consisted of 31,897 vehicles from the Company's premium smart electric vehicle brand NIO, 9,154 vehicles from the company's family-oriented smart electric vehicle brand ONVO, and 7,084 vehicles from the company's small smart high-end electric car brand FIREFLY.
The company delivered 124,807 vehicles in the fourth quarter of 2025, reaching a new quarterly record and representing an increase of 71.7% year-over-year. For the full year 2025, total deliveries reached 326,028 vehicles, increasing by 46.9% year-over-year. Cumulative deliveries reached 997,592 as of December 31, 2025.
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Börse aktuell - Live TickerVerkürzter Handel vor Silvester: SMI und DAX beenden letzten Börsentag 2025 höher
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag höher. Der DAX verbuchte ebenso Gewinne.