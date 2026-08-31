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31.08.2026 20:27:13

NIO Aktie News: NIO am Montagabend mit negativen Vorzeichen

NIO Aktie News: NIO am Montagabend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 4,32 USD ab.

NIO
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Um 20:26 Uhr rutschte die NIO-Aktie in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 4,32 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,31 USD aus. Bei 4,31 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'189'521 NIO-Aktien.

Am 03.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,01 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 85,63 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,31 USD. Dieser Wert wurde am 28.08.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 0,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem NIO seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten. Am 21.05.2026 hat NIO die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NIO ebenfalls -0,45 USD je Aktie eingebüsst. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.69 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 122,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 1.65 Mrd. USD eingefahren.

Am 01.09.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. NIO dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.09.2027 präsentieren.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,506 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’183.41 13.85 SMYBKU
Short 15’773.58 8.83 STBNIU
SMI-Kurs: 14’286.43 31.08.2026 17:31:44
Long 13’709.51 20.00 SZBKGU
Long 13’377.90 13.78 SJBMDU
Long 12’817.36 8.97 BSU9TU
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