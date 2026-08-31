NIO Aktie News: NIO am Nachmittag nahezu unverändert

Bei der NIO-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 4,37 USD. Bei 4,41 USD markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die NIO-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,31 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,31 USD. Zuletzt wechselten via New York 918'312 NIO-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,01 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 83,30 Prozent wieder erreichen. Bei 4,31 USD fiel das Papier am 28.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 1,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten NIO-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 21.05.2026 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,45 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 122,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.69 Mrd. USD im Vergleich zu 1.65 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte NIO am 01.09.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 07.09.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,506 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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