NIO-Aktie aktuell: NIO auf Verkaufszetteln der Anleger

Zu den Verlierern des Tages zählt die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie notierte zuletzt im NYSE-Handel in Rot und verlor 6.9 Prozent auf 18.50 USD.

Die NIO-Aktie stand in der NYSE-Sitzung zuletzt 6.9 Prozent im Minus bei 18.50 USD. In der Spitze büsste die NIO-Aktie bis auf 18.12 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 18.80 USD. Zuletzt wurden via NYSE 21'397'584 NIO-Aktien umgesetzt.

Experten prognostizieren für das Jahr 2021 einen Verlust in Höhe von -3.364 CNY je NIO-Aktie.

Die NIO Aktie wird unter der ISIN US62914V1061 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, New York, NYSE MKT, Mexiko, SETSqx, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. NIO ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China.

Redaktion finanzen.net