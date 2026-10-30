NIO Aktie News: NIO am Freitagabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 4,1 Prozent auf 3,19 USD. Die Abwärtsbewegung der NIO-Aktie ging bis auf 3,17 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,25 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 1'758'047 Stück.

Bei einem Wert von 7,53 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 136,42 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2026 bei 3,17 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je NIO-Aktie. Am 01.09.2026 lud NIO zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. NIO hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,32 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 79,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.72 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.63 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte NIO am 11.11.2026 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,574 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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