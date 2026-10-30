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30.10.2026 16:29:00
NIO Aktie News: NIO am Freitagnachmittag billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NIO. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 3,23 USD.
Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,9 Prozent auf 3,23 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 3,22 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,25 USD. Zuletzt wurden via New York 663'684 NIO-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,53 USD. Dieser Kurs wurde am 07.11.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 57,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,22 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus. Am 01.09.2026 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,32 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4.72 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 79,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.63 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die NIO-Bilanz für Q3 2026 wird am 11.11.2026 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -0,574 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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NIO am 30.10.2026
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