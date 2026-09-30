NIO Aktie News: NIO präsentiert sich am Mittwochabend fester

Um 20:26 Uhr sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 3,45 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die NIO-Aktie bei 3,47 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,40 USD. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'691'363 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,01 USD. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 56,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 3,39 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 1,74 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 USD aus. Am 01.09.2026 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,32 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 79,65 Prozent auf 4.72 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.63 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die NIO-Bilanz für Q3 2026 wird am 11.11.2026 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2026 einen Verlust in Höhe von -0,552 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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