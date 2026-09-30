NIO Aktie News: NIO am Nachmittag gesucht

Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 3,44 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NIO-Aktie bisher bei 3,44 USD. Bei 3,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 890'304 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 8,01 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 57,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,39 USD. Dieser Wert wurde am 29.09.2026 erreicht. Mit Abgaben von 1,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 01.09.2026. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,32 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4.72 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.63 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die NIO-Bilanz für Q3 2026 wird am 11.11.2026 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2026 einen Verlust in Höhe von -0,552 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO-Aktie im Blick: Konzern verringert Verlust deutlich, Auslieferungen boomen

Ausblick: NIO gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tesla-Konkurrent BYD expandiert mit acht neuen Modellen in Europa - Aktie kaum verändert