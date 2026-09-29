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29.09.2026 20:27:13

NIO Aktie News: NIO am Dienstagabend mit roten Vorzeichen

NIO Aktie News: NIO am Dienstagabend mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 3,42 USD abwärts.

NIO
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Die NIO-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,7 Prozent auf 3,42 USD abwärts. In der Spitze büsste die NIO-Aktie bis auf 3,39 USD ein. Bei 3,45 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 4'611'667 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 8,01 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 134,21 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,39 USD. Dieser Wert wurde am 29.09.2026 erreicht. Abschläge von 1,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY. Am 01.09.2026 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat NIO 4.72 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 79,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.63 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 11.11.2026 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,552 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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