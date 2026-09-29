NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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29.09.2026 16:29:00
NIO Aktie News: NIO am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von NIO gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 4,3 Prozent auf 3,44 USD nach.
Die NIO-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 4,3 Prozent auf 3,44 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 3,41 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 3,45 USD. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 2'478'126 Aktien.
Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,01 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 133,19 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2026 bei 3,41 USD. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 0,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je NIO-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte NIO am 01.09.2026 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat NIO mit einem Umsatz von insgesamt 4.72 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.63 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 79,65 Prozent gesteigert.
Am 11.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von NIO veröffentlicht werden.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2026 einen Verlust in Höhe von -0,552 CNY ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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