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28.10.2026 16:29:00
NIO Aktie News: NIO verliert am Mittwochnachmittag
Die Aktie von NIO gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 3,26 USD.
Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 3,26 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte NIO-Aktie bei 3,24 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,32 USD. Zuletzt wechselten 721'793 NIO-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 7,53 USD. 131,34 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,23 USD. Dieser Wert wurde am 27.10.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 0,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus. Am 01.09.2026 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4.72 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.63 Mrd. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 11.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,574 CNY einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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NIO am 28.10.2026
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