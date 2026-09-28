NIO Aktie News: NIO präsentiert sich am Montagabend fester

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 3,60 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die NIO-Aktie bei 3,67 USD. Bei 3,63 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'096'065 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,01 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 122,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 3,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 1,25 Prozent sinken.

NIO-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen. Am 01.09.2026 hat NIO die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NIO ebenfalls -0,32 USD je Aktie eingebüsst. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 4.72 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 79,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 2.63 Mrd. USD umsetzen können.

Am 11.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von NIO veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,552 CNY je NIO-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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