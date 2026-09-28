NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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28.09.2026 16:29:00
NIO Aktie News: NIO am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von NIO. Zuletzt sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 3,65 USD zu.
Die NIO-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 3,65 USD. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 3,67 USD. Bei 3,63 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 531'309 NIO-Aktien den Besitzer.
Am 03.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,01 USD an. 119,75 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.09.2026 bei 3,55 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 2,61 Prozent sinken.
Nachdem NIO seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten. Am 01.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NIO ebenfalls -0,32 USD je Aktie eingebüsst. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 79,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.72 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.63 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte NIO am 11.11.2026 vorlegen.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,552 CNY je NIO-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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