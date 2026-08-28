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28.08.2026 20:27:13

NIO Aktie News: NIO am Freitagabend mit Abschlägen

NIO Aktie News: NIO am Freitagabend mit Abschlägen

Die Aktie von NIO gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 4,34 USD.

NIO
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Um 20:26 Uhr ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 4,34 USD. In der Spitze fiel die NIO-Aktie bis auf 4,32 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,36 USD. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'658'896 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,01 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 84,78 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,31 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 0,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für NIO-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 21.05.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,45 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.69 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 122,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.65 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 01.09.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der NIO-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 07.09.2027.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,488 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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