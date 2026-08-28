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28.08.2026 16:29:00

NIO Aktie News: NIO büsst am Freitagnachmittag ein

NIO Aktie News: NIO büsst am Freitagnachmittag ein

Die Aktie von NIO gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 4,35 USD.

NIO
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Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 4,35 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 4,34 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 4,36 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 461'145 NIO-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 8,01 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 84,35 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.08.2026 bei 4,31 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 0,92 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten NIO-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. NIO liess sich am 21.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NIO ebenfalls -0,45 USD je Aktie eingebüsst. Beim Umsatz wurden 3.69 Mrd. USD gegenüber 1.65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 01.09.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 07.09.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von NIO.

2026 dürfte NIO einen Verlust von -0,488 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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