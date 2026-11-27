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27.11.2026 20:27:13
NIO Aktie News: NIO am Freitagabend stark gefragt
Die Aktie von NIO gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,9 Prozent auf 2,85 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 5,9 Prozent auf 2,85 USD zu. Bei 2,90 USD erreichte die NIO-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,84 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 5'289'548 NIO-Aktien.
Am 18.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,00 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 145,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Am 21.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 2,43 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je NIO-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 01.09.2026. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.72 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.12.2026 erfolgen.
Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,617 CNY einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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