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27.11.2026 16:29:00
NIO Aktie News: NIO schiesst am Freitagnachmittag hoch
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,8 Prozent auf 2,85 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 5,8 Prozent auf 2,85 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die NIO-Aktie sogar auf 2,90 USD. Bei 2,84 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 916'022 NIO-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 7,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.04.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 146,05 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,43 USD am 21.11.2026. Mit Abgaben von 14,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte NIO 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 01.09.2026 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,21 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 55,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.72 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3.04 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte NIO am 01.12.2026 präsentieren.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,617 CNY je NIO-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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