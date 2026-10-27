NIO Aktie News: NIO am Dienstagabend gefragt

Um 20:26 Uhr stieg die NIO-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 3,28 USD. In der Spitze legte die NIO-Aktie bis auf 3,28 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,24 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'497'581 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 7,53 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 129,92 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,23 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

Für NIO-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden. NIO veröffentlichte am 01.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,32 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 4.72 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 79,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.63 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2026 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,574 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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