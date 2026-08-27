NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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27.08.2026 20:27:13
NIO Aktie News: NIO am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von NIO. Der NIO-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 4,34 USD.
Die NIO-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 4,34 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 4,31 USD. Bei 4,36 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'690'471 Stück gehandelt.
Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,01 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 84,56 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.08.2026 (4,31 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 0,81 Prozent wieder erreichen.
Für NIO-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 21.05.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NIO ebenfalls -0,45 USD je Aktie eingebüsst. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 122,96 Prozent auf 3.69 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die NIO-Bilanz für Q2 2026 wird am 01.09.2026 erwartet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte NIO möglicherweise am 07.09.2027 präsentieren.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2026 einen Verlust in Höhe von -0,488 CNY ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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