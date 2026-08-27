NIO Aktie News: NIO am Donnerstagnachmittag in Rot

Die NIO-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 4,34 USD. Die NIO-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,31 USD ab. Bei 4,36 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 653'202 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,01 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 84,78 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 4,31 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2026). Mit Abgaben von 0,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY. Die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 21.05.2026. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,45 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 122,96 Prozent auf 3.69 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte NIO am 01.09.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.09.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -0,488 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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