NIO-Aktie aktuell: NIO schwächer

Lucas Bruggeman: News von der BX Swiss | BX Swiss TV

«Wir wollen in den nächsten drei Jahren den SME Main Market deutlich ausbauen und die Anzahl der kotierten KMUs verdoppeln» Heute zu Gast bei BX Swiss TV ist in eigener Sache, Lucas Bruggeman, CEO der BX Swiss. Mit dem erfolgreichen IPO der Kursaal Bern AG Ende Juni konnte ein Traditionsunternehmen an der BX Swiss begrüsst werden. deriBX, das Segment für Strukturierte Produkte, hat auch Zuwachs verzeichnet und was sich sonst noch bewegt, darüber berichtet Lucas Bruggeman im Interview mit David Kunz.

