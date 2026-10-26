NIO Aktie News: NIO am Montagabend mit Kursverlusten

Um 20:26 Uhr ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 3,25 USD. Die NIO-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,25 USD ab. Bei 3,29 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 1'087'479 NIO-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,53 USD. Dieser Kurs wurde am 07.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 132,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NIO-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2026 bei 3,25 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 0,00 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten NIO-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte NIO am 01.09.2026 vor. NIO hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,32 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.72 Mrd. USD – ein Plus von 79,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 2.63 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2026 terminiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,573 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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