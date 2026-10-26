NIO Aktie News: NIO am Montagnachmittag gesucht

Um 16:28 Uhr wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 3,31 USD nach oben. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 3,32 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,29 USD. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 561'526 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 7,53 USD. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 56,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 23.10.2026 auf bis zu 3,25 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 1,82 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 USD aus. NIO liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,32 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 79,65 Prozent auf 4.72 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.63 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2026 erfolgen.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,573 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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