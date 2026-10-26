|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.10.2026 16:29:00
NIO Aktie News: NIO am Montagnachmittag gesucht
Die Aktie von NIO zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 3,31 USD nach oben.
Um 16:28 Uhr wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 3,31 USD nach oben. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 3,32 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,29 USD. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 561'526 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 7,53 USD. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 56,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 23.10.2026 auf bis zu 3,25 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 1,82 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 USD aus. NIO liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,32 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 79,65 Prozent auf 4.72 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.63 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2026 erfolgen.
Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,573 CNY einfahren.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur NIO-Aktie
NIO-Aktie im Blick: Konzern verringert Verlust deutlich, Auslieferungen boomen
Ausblick: NIO gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Tesla-Konkurrent BYD expandiert mit acht neuen Modellen in Europa - Aktie kaum verändert
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu NIO
|
16:29
|NIO Aktie News: NIO am Montagnachmittag gesucht (finanzen.ch)
|
23.10.26
|NIO Aktie News: NIO am Freitagabend mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
01.09.26
|NIO-Aktie im Blick: Konzern verringert Verlust deutlich, Auslieferungen boomen (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Ausblick: NIO gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
08.06.26
|Aktien von BYD und NIO uneins: Chinas Autobauer senken Prognose für 2026 drastisch - Absatzeinbruch erwartet (AWP)
|
28.05.26
|NIO-Aktie verliert nach Kurssprung: BYD-Konkurrent lanciert ES9-Flaggschiff (finanzen.ch)
Analysen zu NIO
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI schlussendlich fester -- DAX schliesst höher -- Asiens Börsen zuletzt uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starteten mit Gewinnen in die neue Börsenwoche. Die US-Aktienmärkte legen zu. In Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.