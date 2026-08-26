Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’554 0.2%  SPI 20’437 0.1%  Dow 53’464 -0.2%  DAX 26’286 0.1%  Euro 0.9382 0.0%  EStoxx50 6’471 0.2%  Gold 4’594 -1.4%  Bitcoin 63’355 0.7%  Dollar 0.8051 0.0%  Öl 87.5 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Sunrise Communications138622040Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So verdienen Reiseblogger Geld
Erste Schätzungen: Adobe präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Gold-ETF Schweiz: Warum hierzulande erlaubt ist, was in der EU verboten ist
Roche-Aktie: US-Zulassung für erweiterten Einsatz von HER2-Krebstests erhalten
Kräftiges Plus bei der Salesforce-Aktie nach deutlich besser als erwartetem Gewinn
Suche...

NIO Aktie 43286578 / US62914V1061

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.08.2026 20:27:13

NIO Aktie News: NIO gibt am Mittwochabend ab

NIO Aktie News: NIO gibt am Mittwochabend ab

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 4,42 USD.

NIO
3.60 CHF 1.93%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 4,42 USD ab. Die Abwärtsbewegung der NIO-Aktie ging bis auf 4,39 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,48 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 1'475'266 Stück.

Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,01 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 44,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 4,34 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 1,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für NIO-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal legte NIO am 21.05.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NIO ebenfalls -0,45 USD je Aktie eingebüsst. Umsatzseitig wurden 3.69 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NIO 1.65 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 01.09.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 07.09.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von NIO.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -0,488 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Tesla-Konkurrent BYD expandiert mit acht neuen Modellen in Europa - Aktie kaum verändert

BYD, Alibaba und Baidu im Visier der USA - Aktien zeigen gemischte Reaktionen

Aktien von BYD und NIO uneins: Chinas Autobauer senken Prognose für 2026 drastisch - Absatzeinbruch erwartet


Bildquelle: Piotr Swat / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu NIO

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten