NIO Aktie News: NIO gibt am Mittwochabend ab

Um 20:26 Uhr fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 4,42 USD ab. Die Abwärtsbewegung der NIO-Aktie ging bis auf 4,39 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,48 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 1'475'266 Stück.

Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,01 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 44,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 4,34 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 1,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für NIO-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal legte NIO am 21.05.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NIO ebenfalls -0,45 USD je Aktie eingebüsst. Umsatzseitig wurden 3.69 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NIO 1.65 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 01.09.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 07.09.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von NIO.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -0,488 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Tesla-Konkurrent BYD expandiert mit acht neuen Modellen in Europa - Aktie kaum verändert

BYD, Alibaba und Baidu im Visier der USA - Aktien zeigen gemischte Reaktionen

Aktien von BYD und NIO uneins: Chinas Autobauer senken Prognose für 2026 drastisch - Absatzeinbruch erwartet