NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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26.08.2026 16:29:00
NIO Aktie News: NIO am Mittwochnachmittag billiger
Die Aktie von NIO gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der NIO-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 4,43 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 4,43 USD ab. Der Kurs der NIO-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,43 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,48 USD. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 541'630 Stück gehandelt.
Am 03.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,01 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 81,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 25.08.2026 Kursverluste bis auf 4,34 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 1,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 21.05.2026 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3.69 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 122,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 01.09.2026 präsentieren. Am 07.09.2027 wird NIO schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2026 -0,488 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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