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25.11.2026 20:27:13
NIO Aktie News: NIO am Abend im Aufwind
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von NIO. Zuletzt wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 2,68 USD nach oben.
Das Papier von NIO konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,7 Prozent auf 2,68 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die NIO-Aktie bei 2,68 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,54 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'971'051 NIO-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,00 USD) erklomm das Papier am 18.04.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 161,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 2,43 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 9,16 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2025. NIO liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4.72 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.63 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte NIO am 01.12.2026 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2026 -0,617 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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