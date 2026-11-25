Der NIO-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 2,54 USD. Das Tagestief markierte die NIO-Aktie bei 2,51 USD. Bei 2,54 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 751'188 NIO-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,00 USD. Dieser Kurs wurde am 18.04.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 63,79 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,43 USD ab. Abschläge von 4,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 USD aus. NIO gewährte am 01.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,32 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.72 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 79,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.63 Mrd. USD in den Büchern standen.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 01.12.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2026 -0,617 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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