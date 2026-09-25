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25.09.2026 20:27:13

NIO Aktie News: NIO am Freitagabend mit Abschlägen

NIO Aktie News: NIO am Freitagabend mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von NIO. Zuletzt fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 3,59 USD ab.

NIO
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Um 20:26 Uhr ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 3,59 USD. Die Abwärtsbewegung der NIO-Aktie ging bis auf 3,57 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 3,60 USD. Zuletzt wechselten via New York 1'660'992 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,01 USD. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 123,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 16.09.2026 Kursverluste bis auf 3,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 0,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für NIO-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 01.09.2026 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,32 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.72 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 79,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 2.63 Mrd. USD eingefahren.

NIO wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 vorlegen.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,552 CNY je NIO-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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