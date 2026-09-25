NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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25.09.2026 16:29:00
NIO Aktie News: NIO am Nachmittag Verlust reich
Die Aktie von NIO gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 3,58 USD.
Die NIO-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 3,58 USD. Der Kurs der NIO-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,57 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 3,60 USD. Zuletzt wechselten 507'778 NIO-Aktien den Besitzer.
Bei 8,01 USD markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 124,06 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,55 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 0,70 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten NIO-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 01.09.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,32 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 79,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.72 Mrd. USD im Vergleich zu 2.63 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte NIO am 11.11.2026 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -0,552 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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