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25.08.2026 20:27:13

NIO Aktie News: NIO tendiert am Dienstagabend fester

NIO Aktie News: NIO tendiert am Dienstagabend fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 4,47 USD.

NIO
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 4,47 USD zu. Die NIO-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,48 USD an. Bei 4,35 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'125'644 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 8,01 USD markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 44,26 Prozent niedriger. Am 24.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,34 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für NIO-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden. Am 21.05.2026 legte NIO die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. NIO hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,45 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 3.69 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.65 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte NIO am 01.09.2026 präsentieren. Am 07.09.2027 wird NIO schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,488 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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