NIO Aktie News: NIO macht am Nachmittag Boden gut

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,1 Prozent auf 4,45 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die NIO-Aktie bei 4,46 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,35 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 630'343 Stück.

Bei einem Wert von 8,01 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 79,96 Prozent wieder erreichen. Am 24.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,34 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 2,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem NIO seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 21.05.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,45 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 3.69 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.65 Mrd. USD umgesetzt.

NIO wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 01.09.2026 vorlegen. NIO dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.09.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -0,488 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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